МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин высоко оценил качество выполненных работ на седьмом участке трассы "Таврида" в Крыму, который готов на 95%, и выразил надежду на досрочную сдачу трассы в эксплуатацию.

Хуснуллин, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и министр транспорта РФ Евгений Дитрих осмотрели севастопольский участок трассы "Таврида".

"Начал визит в Крым с трассы Таврида. Уже высокая степень готовности. Надеюсь, сдадим раньше срока! Посмотрели и очистные сооружения, вопрос очень насущный для всего региона", — написал вице-премьер в Instagram. Он отметил, что строители компании "ВАД" выполнили большую и хорошую работу.

"Готовность седьмого участка трассы — 95%. Основные строительные работы сделаны. Сейчас ведутся работы, связанные с эксплуатационными расходами: освещение, благоустройство, нанесение разметки", — цитирует вице-премьера его пресс-служба.

"Хотя срок окончания — конец этого года, мы сейчас проведем еще раз рабочее совещание и примем еще раз все меры, чтобы максимально быстро запустить эту дорогу в эксплуатацию", — уточнил Хуснуллин.

Как сообщили в пресс-службе зампреда правительства, в понедельник пройдет совещание о дальнейшем развитии дорожной инфраструктуры Крыма и Севастополя. Особое внимание, отметил Хуснуллин, будет уделяться дорогам, которые примыкают к трассе "Таврида".

"У нас есть прямое поручение президента посмотреть дополнительные объемы строительства дорог. Сегодня рассмотрим вопрос дополнительных объемов дорожного строительства в республике Крым и Севастополе. Наша задача, чтобы транспортные магистрали Крыма были удобными, комфортными, максимально обеспечивали экономический рост", — заключил вице-премьер.

Строящаяся четырехполосная трасса "Таврида" соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Движение транспорта на первой очереди федеральной трассы от Керчи до Симферополя (190 километров) было открыто 31 декабря 2018 года. Вторую очередь (четыре полосы от Керчи до границы Севастополя) планируется открыть к концу 2020 года. Общая протяженность трассы — 250,7 километра, пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки. Полная стоимость строительства семи этапов "Тавриды" определена на уровне 149,3 миллиарда рублей.