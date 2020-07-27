МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Туроператор "Интурист" объявил в понедельник о начале продаж туров из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в турецкие города Стамбул, Каппадокию, Анталия и Даламан, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Интурист" открыл продажи туров в Турецкую республику с вылетами из трех российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. К бронированию доступны экскурсионные туры в Стамбул и Каппадокию на базе регулярных рейсов и пляжный отдых на базе регулярной и чартерной перевозки в отелях средиземноморского побережья Турции с прилетом в Анталью и эгейского побережья Турции с прилетом в Даламан", — заявили в "Интуристе".

Там отметили, что вылеты из всех городов будет осуществлять ежедневно национальный перевозчик Turkish airlines, а также партнёрские авиакомпании AZUR AIR и Red Wings.

Компания может предложить клиентам туры с размещением более чем в 300 отелях в провинции Анталья, более 90 отелей на эгейском побережье и более 300 городских отелей Стамбула. В Стамбул туристов начнут отправлять с 1 августа, в Анталью и Даламан – начиная с 10 августа. Летние чартерные программы в Анталью и Даламан продлятся до конца октября.

"Все клиенты "Интуриста", чьи туры в Турцию были вынуждено аннулированы по причине отмены авиасообщения между странами, могут восстановить свою бронь, обратившись в агентство, где был приобретен тур. Также возможны переброни туров из других городов на вылет из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону", — заверили в компании.

Исполнительный директор "Интуриста" Сергей Толчин уточнил, что в настоящий момент еще не все курортные отели анталийского и эгейского побережья успели открыться и предоставить актуальную информацию о своей работе.

"Большинство отелей, представленных в нашем ассортименте, уже получили необходимый "Сертификат безопасности" и неукоснительно выполняют стандарты, разработанные правительством Турции. Ожидаем, что к 10 августа ассортимент отелей "Интуриста" расширится, и, как и в прошлые годы мы объявим об эксклюзивных отелях в нашем ассортименте", — сказал он.