МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. РЖД не планируют строить новые железные дороги вдоль береговой линии озера Байкал и вырубать для этого лесные массивы, возможна лишь вырубка небольшой полосы шириной 10-15 метров для возведения технологических объектов вдоль действующих путей при отсутствии альтернативного варианта, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Газета "Коммерсант" в понедельник написала, что Всемирный фонд дикой природы (WWF России) просит президента России Владимира Путина не подписывать закон, призванный ускорить железнодорожные стройки РЖД. Документ, одобренный ранее Советом Федерации, разрешает, в частности, не проводить государственную экологическую экспертизу при возведении железных и автомобильных дорог, портов и аэродромов на особо охраняемых природных территориях, пишет газета. По мнению экологов, добавляет издание, реализация закона приведет к фрагментации заповедных земель и негативно отразится на популяции редких животных. В частности, там упоминалось озеро Байкал.

"В состав Байкальской природной территории входят озеро Байкал, а также обширные территории, прилегающие к озеру Байкал на расстоянии до 200 километров. Исторически на этих землях проходят тысячи километров железнодорожных путей, формирующих Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали. Проекты по развитию железных дорог, которые ОАО "РЖД" реализует на территории Иркутской области, республики Бурятия и Забайкальского края, не предусматривают строительство новых линий железных дорог и вырубки для этого леса вдоль береговой линии озера Байкал", — сообщили в РЖД в понедельник.

Там уточнили, что речь идет исключительно о реконструкции существующих станций и действующих железнодорожных линий между ними, включая приведение полосы отвода в нормативное состояние, строительство дополнительных путей и некоторых технологических объектов вдоль БАМа и Транссиба. Развитие Восточного полигона железных дорог предусматривает использование самого экологически чистого вида тяги — электрификацию линий БАМа, для чего также потребуется строительство тяговых подстанций и модернизация локомотивных депо, отметили в РЖД.

"Некоторые технологические железнодорожные объекты действительно невозможно построить без вырубки небольшой лесной полосы шириной 10-15 метров вдоль действующих железных дорог, в подавляющем большинстве случаев вдали от береговой линии Байкала, и только в тех случаях, когда отсутствуют другие варианты размещения объектов инфраструктуры. При этом в обязательном порядке предусматриваются компенсационные мероприятия по восстановлению лесного фонда и высадке саженцев (5 саженцев на каждое дерево), строительство очистных сооружений", — пояснили в компании.

РЖД добавили, что улучшится и транспортная доступность для местных жителей за счет строительства разноуровневых пересечений железных и автодорог. Все строительные работы будут проводиться вне границ особо охраняемых природных территорий, перечень всех объектов — одобряться кабмином, проектная документация — проходить многократный аудит госорганов и независимые экспертизы, в том числе на соответствие экологическим нормам, в полном соответствии с требованиями законодательства РФ, заключили в компании.