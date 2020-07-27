МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. "Камаз" и "Почта России" подписали соглашение о поставках машин, в рамках которого автопроизводитель передаст партнеру в 2021 году 93 грузовика, сообщила пресс-служба "Камаза".

Подписи под документом поставили генеральные директора компаний Сергей Когогин и Максим Акимов. "По техзаданию "Почты России" лидер российского грузового машиностроения разработает и поставит в 2021 году 93 автомобиля Камаз-5325 на компримированном природном газе (КПГ). Также "Камаз" передаст партнёру для тестовой эксплуатации два новейших автомобиля Камаз-54901", — говорится в сообщении.

Сообщается также, что в перспективах сотрудничества компаний — совместное развитие цифровых сервисов, предиктивной диагностики и системы мониторинга транспорта.

Кроме того, завершается преддоговорная работа по поставке "Почте России" крупной партии автотехники Камаз во втором полугодии 2020 года. "Речь идёт о 110 автомобилях Камаз-5325 и 187 тягачах Камаз-5490, при этом 184 грузовика Камаз-5490 планируется реализовать в газовом исполнении — на компримированном природном газе. Эксплуатация автомобилей на газу позволяет достичь экономии в потреблении топлива до 60% и существенно снизить выбросы в атмосферу. Заключение контракта на поставку предварительно запланировано летом текущего года", — сообщает компания.