МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Шквал звонков в туристические компании начал поступать от желающих поехать в Танзанию, после того как в эту страну разрешили возобновить авиасообщение, заявил РИА Новости генеральный директор компании "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на прошлой неделе сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.

"До пандемии наша компания довольно активно отправляла туристов в Танзанию. После того как стало известно, что в список стран, с которыми было разрешено авиасообщение, попала Танзания, количество звонков, даже несмотря на выходные дни, многократно увеличилось. Туристы сейчас активно интересуются этим направлением, кто-то уже бронирует туры и заказывает билеты, наземное обслуживание", — сказал Арутюнов.

Он отметил, что российские власти, составили такой необычный список стран, организовали, возможно, сами того не планируя, рекламную компанию Танзании, которую эта страна сама бы не осилила. Поэтому это направление неожиданно оказалось очень востребованным у российских туристов.

"О том, что в Танзанию можно будет полететь с 1 августа, стало известно только в пятницу, поэтому сегодня первый полноценный рабочий день. Спрос на эту страну ещё не отразился в реальных продажах, но уже можно говорить о нем как о шквальном", — считает Арутюнов.