МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. ПАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн", входит в телеком-холдинг Veon) объявил о назначении Андрея Губанова на пост вице-президента по дистрибуции.

"Его экспертиза позволит "Билайн" трансформировать систему продаж и обслуживания клиентов компании в точках продаж. В новой должности Андрей будет отвечать за усиление позиции "Билайн" в ритейле, а также за представленность бренда Билайн во всех каналах офлайн-продаж. Особое внимание Андрей будет уделять реформированию розницы, построению эффективных форматов офисов продаж, отвечающих вызовам изменяющегося рынка и ожиданиям клиентов в эпоху цифрового ритейла", — уточняется в сообщении.

Кроме того, в зону ответственности Губанова войдёт развитие новых форматов продаж и расширение партнёрской сети.

Ранее Губанов протяжении 11 лет занимал различные руководящие позиции в компаниях Группы "М.Видео-Эльдорадо" и отвечал за запуск телекоммуникационного ритейлера m_mobile и создание B2B-маркетплейса M.Business.

Помимо этого, Губанов занимал ряд руководящих позиций в ООО "Р. И. К. +" — многопрофильной компании, занимавшейся, в том числе, дистрибуцией комплектующих для ПК, сборкой цифровой техники, а также консалтингом в сфере IT.

"Вымпелком" — один из крупнейших в России сотовых операторов. Компания принадлежит холдингу Veon Ltd. (прежнее название Vimpelcom Ltd.), крупнейшим акционером которого является LetterOne Михаила Фридмана (47,9% обыкновенных акций), в свободном обращении находится 43,8%.