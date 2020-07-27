МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Только 22% опрошенных специалистов российской туристической отрасли отметили рост числа туристов в своих регионах по сравнению с летом 2019 года, остальные констатируют спад турпотока после пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе конкурса "Мастера гостеприимства".

АНО "Россия — страна возможностей" и организаторы конкурса "Мастера гостеприимства" провели опрос среди более чем 500 специалистов туристической отрасли страны, чтобы оценить, как распространение коронавируса повлияло на внутренний туризм, в каком состоянии сейчас находится рынок и какие тенденции ждут россиян в сфере гостеприимства.

Согласно полученным данным, треть опрошенных уже использует господдержку, лишь 2% верят, что после пандемии путешествия по России станут доступнее по цене.

"Половина участников опроса отметили, что сейчас работы в их регионе по-прежнему практически нет. В то же время 22% сообщили, что туристов этим летом стало заметно больше. Так отвечали в основном в Южном федеральном округе – по всей видимости, это связано с открытием курортов Краснодарского края и Крыма. В других регионах по-прежнему сохраняется спад турпотока", – рассказал руководитель конкурса "Мастера гостеприимства" Евгений Малыгин.

Порядка 83% руководителей в сфере туризма сказали, что им не пришлось увольнять сотрудников из-за пандемии, из них 18% сохранили рабочие места, воспользовавшись государственными мерами поддержки, 15% для выплаты зарплаты работникам использовали собственные средства, столько же отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск, 29% сократили зарплаты, еще 6% перепрофилировали бизнес, продолжив работать с той же командой.

Каждый второй респондент считает, что из-за ситуации с коронавирусом и закрытых границ россияне станут путешествовать по стране чаще, отмечается в сообщении.