МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль французской LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) в первом полугодии 2020 года упала более чем в 6 раз, до 522 миллионов евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 1,04 евро против 6,48 евро годом ранее. Выручка снизилась на 27%, до 18,393 миллиарда евро.

Наибольшие потери доли выручки приходятся на подразделение "часы и ювелирные украшения" — в этом сегменте выручка в годовом выражении упала на 38%, до 1,319 миллиарда евро. Наименьшие потери понес сегмент "вино ликеро-водочная продукция", — выручка упала на 20% в годовом выражении, до 1,985 миллиарда евро. При этом чистый финансовый долг компании составил 8,23 миллиарда евро, снизившись на 5% к предыдущему году.

"LVMH показала исключительную устойчивость к серьезному кризису в области здравоохранения, который мир пережил в первой половине 2020 года. Наши подразделения продемонстрировали удивительную гибкость в реализации мер по… ускорению роста объема онлайн-продаж", — приводятся в релизе слова председателя совета директоров компании Бернара Арно (Bernard Arnault).

Компания отметила, что в текущих нестабильных условиях LVMH усилит контроль над расходами и будет внимательна к своим инвестициям. В релизе также отмечается, что на данном этапе трудно оценить влияние эпидемии на выручку компании и финансовые итоги 2020 года. В то же время LVMH ожидает постепенного восстановления по втором полугодии текущего года.

Французская LVMH является производителем предметов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и другие. Штаб-квартира расположена в Париже.