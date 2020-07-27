ДУБАЙ, 27 июл — ПРАЙМ. Выполняющая рейсы из столицы ОАЭ Абу-Даби эмиратская авиакомпания Etihad с 1 августа начинает полеты в Москву, пассажирам для посадки на самолет нужно будет за 96 часов до отъезда пройти ПЦР-тест на COVID-19, говорится в сообщении авиакомпании, поступившем РИА Новости.

"Мы начинаем рейсы в Москву с 1 августа, если вы летите Etihad Airways из любого международного аэропорта по всем направлениям, вам необходимо пройти тест на ПЦР COVID-19 за 96 часов до вылета. Дети до 12 лет и люди с инвалидностью освобождаются от ПЦР-теста на наличие COVID-19", — говорится в сообщении авиакомпании.

Авиаперевозчик соглашается брать на борт только людей с отрицательным результатом теста на COVID-19, сделанным в утвержденных ОАЭ медицинских учреждениях не позднее, чем за 96 часов до начала путешествия, результаты анализов других клиник не будут приняты. В Москве и Подмосковье власти ОАЭ выбрали пять клиник, где можно сделать тест на коронавирус для путешествия в Эмираты по туристической или любой другой визе.

Ранее власти ОАЭ разрешили иностранным туристам въезжать в страну при наличии отрицательных результатов теста на наличие коронавируса и международной медицинской страховки.

По последним данным минздрава ОАЭ, общее число случаев заболевания коронавирусом в стране с начала пандемии превысило 59 тысяч, выздоровели более 52,5 тысяч человек, 345 скончались от осложнений после вируса.