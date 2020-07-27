ХЕЛЬСИНКИ, 27 июл — ПРАЙМ. Круизный лайнер Aidaaura без единого пассажира прибыл в порт Таллина для заправки топливом и пополнения продовольственных запасов, сообщил в понедельник портал Delfi.

Как отмечает портал, из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса, Таллинский порт не досчитается в этом году многих миллионов евро, так как практически все круизы с заходом в столицу Эстонии отменены. В 2019 году в Таллин прибыло более 300 круизных лайнеров, город посетили 500 тысяч иностранных туристов.

По словам руководителя отдела коммуникации и маркетинга Таллинского порта Сирле Арро, немецкие круизные корабли зашли именно в Таллинн неслучайно. "На данный момент здесь можно купить по более выгодной цене топливо по сравнению с соседними странами. Кроме того, в порту достаточно свободных мест для швартовки", — сказала Delfi Арро.

Лайнер Aidaaura принадлежат немецкой компании Aida Cruises, недавно объявившей о восстановлении круизов начиная с августа. Он вмещает от 1266 до 1582 пассажиров, экипаж составляет 384 человека. Во вторник ожидается прибытие в Таллин лайнера Aidacara аналогичного класса и этой же немецкой компании. Он также заправится топливом и пополнит продовольственных запасов.