МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Основательница сети семейных кафе и кондитерских "АндерСон" Анастасия Татулова стала общественным омбудсменом в сфере малого и среднего бизнеса, рассказали РИА Новости в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

"Соответствующий приказ подписал уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов", — сообщили в пресс-службе.

Татулова родилась в Северодвинске Архангельской области, в 1995 году окончила факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. В 2009 году создала сеть семейных кафе-кондитерских "АндерСон", где является управляющей. Татулова активно занимается общественной работой, с 2017 года она возглавляет комитет по женскому предпринимательству московского отделения "Опоры России".

Татулова запомнилась многим по эмоциональному выступлению на встрече президента России Владимира Путина с предпринимателями 26 марта. Она просила, чтобы правительство как можно оперативнее приняло меры поддержки бизнеса.

"Предприятия малого и среднего бизнеса больше других пострадали от действия ограничительных мер, вызванных коронавирусной инфекцией… Анастасия Анатольевна знает проблемы малого и среднего бизнеса лучше многих и обсуждала эти вопросы с президентом. Уверен, что ее деятельность в качестве общественного омбудсмена будет эффективной, тем более, что первые обращения от предпринимателей уже приняты в работу", — прокомментировал назначение Титов.