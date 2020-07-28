МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте опубликовала новые правила для въезда россиян в Турцию на отдых.

Гражданам России не понадобятся виза и справка с отрицательным тестом на коронавирус для посещения Турции. Тем не менее, во время полета прибывающим на отдых будет необходимо заполнить специальную анкету. В ней надо будет указать свои личные и контактные данные, номер кресла в самолете, адрес пребывания в стране и сведения о состоянии здоровья.

Также еще до прохождения паспортного контроля на границе у каждого прибывающего пассажира будут измерять температуру.

Туристы попадут на борт, если у них не будет выявлено симптомов COVID-19. Если признаки будут, то придется пройти бесплатный ПЦР-тест.

Если у пассажира будет положительный тест на коронавирус, его отправят госпиталь для обследования или лечения.

В случае подтверждения у пассажира определенного рейса COVID-19, все данные о лицах, которые находились с ним в контакте на борту, а также их личные и контактные данные, будут переданы в Управление здравоохранения Турции.

Если же о заражении пассажира станет известно после полета, то контактировавшие с больным в самолете будут установлены по заполненным ими формам пассажиров: им придется пройти двухнедельный карантин либо изоляцию.

Помимо этого ассоциация призывает российских граждан приобретать страховку, которая покрывает лечение от COVID-19.