МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Крупнейшим покупателем российского мяса, опередив Украину, стал Китай, пишет РБК со ссылкой на данные Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

За первую половину текущего 2020 года на долю материкового Китая пришлось 45% поставок в натуральном выражении. Если учитывать автономный Гонконг — то 54%.

Доля Украины в закупках у России мяса упала с 28% до 16%. При этом отгрузка продукции выросла с $42 миллионов до $53 миллионов.

Как пояснили опрошенные изданием аналитики, экспорт из России вырос в основном за счет увеличения поставок мяса птицы.

Еще один толчок роста это право, полученное в текущем году отечественными производителями экспортировать в Китай не только мясо птицы, но и охлажденную говядину.

По данным главного таможенного управления Китая, в январе-мае 2020 года российский экспорт сельхозпродукции и продуктов в Поднебесную вырос на 25% и составил $1,8 миллиарда.