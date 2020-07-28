МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. "Сбербанк Лизинг" осуществит передачу АО "Центральная ППК" вагонов стоимостью 18 миллиардов рублей для переукомплектования поездов Московских центральных диаметров (МЦД), говорится в сообщении банка.

"Сбербанк Лизинг" осуществит передачу АО "Центральная ППК" 180 вагонов электропоезда "Иволга" — соответствующее соглашение уже подписано. Новые вагоны позволят переукомплектовать поезда МЦД и сделать их односоставными с полностью сквозным проходом по всей длине. Стоимость вагонов — 18 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что поставщиком является Тверской вагоностроительный завод, который входит в "Трансмашхолдинг".

Московские центральные диаметры (МЦД) — инфраструктурный проект Министерства транспорта РФ, Правительства Москвы, Правительства Московской области, ОАО "РЖД", АО "Центральная ППК" и ГУП "Московский метрополитен". Проектом предусмотрено создание пяти железнодорожных линий, связывающих различные муниципалитеты Подмосковья через центр Москвы по диаметру. Первые два диаметра уже запущены в конце 2019 года.