МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области отказал дмитровскому ООО "Эн+ Рециклинг" в принятии дополнительных обеспечительных мер в деле по его иску о взыскании 4,5 миллиарда рублей с московского ООО "Первое решение", выпускающего косметические серии Natura Siberica и "Рецепты бабушки Агафьи".

Как следует из опубликованного во вторник определения суда, истец просил запретить ответчику распоряжаться еще десятью принадлежащими ему товарными знаками, в том числе брендами "Корень жизни", "Мамины руки", "Моя малышка" и другими, а Роспатенту — совершать регистрационные действия с ними.

Истец пояснил, что об этой порции товарных знаков ответчика ему стало известно уже после того, как суд принял обеспечительные меры в отношении 65 других брендов ответчика. Тогда под арест попали, в частности, знаки "Рецепты бабушки Агафьи", Babuska Agafia, Organic Shop, "Таежные истории бабушки Агафьи", "Добрые травы", "Народная косметика №1", "Agafia shop. 100% сибирский магазин".

Суд, отклоняя новое ходатайство "Эн+ Рециклинг", указал, что "истец не обосновал недостаточность уже принятых судом мер для обеспечения имущественных интересов истца в настоящем деле". Рассмотрение дела отложено на 15 сентября.

В этом иске дмитровская компания требует взыскать с производителя косметики убытки, причиненные пожаром, случившимся на принадлежащем истцу Дмитровском опытном заводе алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ). Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ДОЗАКЛ, "Первое решение" арендовало на заводе отдельный цех, в котором 21 марта 2020 года произошел пожар, в результате которого был уничтожен весь главный производственный корпус, оборудование и товарно-материальные ценности.

В компании "Первое решение" назвали иск "Эн+ Рециклинг" неправомерным и заявили, что он может привести к закрытию ее косметических производств и сетей магазинов. Производитель косметики 8 июля сам подал в подмосковный арбитражный суд иск к "Эн+ Рециклинг" на сумму более 490 миллионов рублей. Основания иска пока не сообщаются. Суд ранее отклонил ходатайство дмитровской компании об объединении дел в одно производство.

"Эн+ Рециклинг", кроме комплекса мощностей по производству продукции на основе алюминиевой ленты, владеет котельной, поставляя тепловую энергию расположенным рядом предприятиям, а также осуществляет обслуживание и ремонт оборудования и трубопроводов.