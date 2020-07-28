МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров России проанализировала стоимость отдыха в России, Турции и Танзании и выяснила, что российские курорты с отрывом лидируют по ценовой доступности.

Замер минимальных и средних цен был сделан вечером 27 июля для пакетных туров с вылетом 1-7 августа, продолжительностью семь ночей, то есть период отдыха захватывает конец июля – начало августа. Все цены даны на двоих человек и включают авиаперелет, проживание и питание (в зависимости от программы тура).

Минимальные цены турпакетов на российский юг с заездом 1-7 августа по сравнению с концом июля не поднялись, а на ряде курортов и снизились. Сейчас минимальные цены недельных туров на курорты Крыма и Краснодарского края колеблются в диапазоне 24,5-31,5 тысячи рублей на двоих с авиаперелетом. Минимальные цены снизились в начале августа в Крыму, Анапе и Сочи, а также в Калининграде.

"Более доступными по минимальной цене по сравнению с концом июля стали цены и на туры на Байкал. Ценовая доступность Хакасии и Алтая стабильна. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сейчас минимальные цены туров на российские черноморские курорты все еще существенно ниже: до 33% в зависимости от направления", — комментируют ситуацию в АТОР.

"Что касается минимальных цен на зарубежные курорты, то они существенно выше, чем даже экзотический Байкал в период с 1 по 7 августа. Так, самый дешевый недельный тур в Стамбул в эти даты обойдется в 57,07 тысячи рублей на двоих, тур в Аланью – от 61,9 тысячи рублей (правда, в отель 4* на "все включено"), а цены на Танзанию начинаются и вовсе от 156,5 тысячи рублей на двоих за тур", — проинформировали аналитики.

В АТОР отметили, что средние цены приобретаемых сейчас турпакетов в Турцию находятся в районе 110 тысяч рублей за отель 5* со "все включено" (неделя отдыха на двоих с авиаперелетом). Реальных продаж туров в Танзанию российские турагентства пока не фиксируют.