МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Объем сделок с коммерческой недвижимостью в Азиатско-Тихоокеанском регионе сократился в первом полугодии 2020 года по сравнению с первым полугодием прошлого года на 41% — до 55 миллиардов долларов, сообщила консалтинговая компания Knight Frank.

"По сравнению с первым кварталом во втором квартале 2020 года объем операций снизился на 14% по всему региону", — говорится в сообщении компании.

В частности, в Сингапуре объемы внутренних сделок с коммерческой недвижимостью в первом полугодии упали на 87% — до 550 миллионов, но трансграничные операции снизились только на 12% — до 7 миллиардов долларов. Ключевым рынком для исходящих инвестиций сингапурского капитала стала Австралия: объем трансграничных сделок из Сингапура, по данным Knight Frank, вырос за полгода на 72% — почти до 1,4 миллиарда долларов.

В Гонконге, по подсчетам компании, исходящие инвестиции в коммерческие активы за первое полугодие сократились на 66% — до 3,1 миллиарда долларов, но во втором квартале объем операций вырос по сравнению с первым кварталом на 48%. В качестве наиболее привлекательных направлений для вывода гонконгского капитала консультанты называют Лондон и крупнейшие города восточного побережья Австралии.

В Knight Frank снижение инвестиционной активности в регионе ожидаемо связывают с пандемией COVID-19 и ситуацией общей экономической неопределенности. При этом специалисты компании отмечают, что в целом в Азии, несмотря на трудное положение, наблюдается высокий средне- и долгосрочный инвестиционный спрос, особенно на ключевых более безопасных рынках. Эксперты ожидают роста экономической активности в регионе по мере того, как инвесторы начнут размещать накопленный капитал в третьем квартале.