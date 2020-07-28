МОСКВА, 28 июля — ПРАЙМ/. Туристические агентства смогут принять участие в программе содействия российскому туризму, где предусмотрен возврат части средств, затраченных туристами на туры по стране, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Согласно условиям программы, прямое участие агентств не предполагается, но они могут обратиться к своему туроператору, который поможет им в этом вопросе. Мы на постоянной со многими туроператорами, и они заинтересованы в подключении к программе своих турагентских сетей для увеличения продаж. Технически каждый туроператор будет самостоятельно обеспечивать участие тех турагентов, с которыми у него заключены договоры", — написала Догузова в своем Instagram.

Она отметила, что на сайтах туроператоров могут появиться личные кабинеты для агентов, через которые можно будет подобрать для туриста поездку по России с учётом возврата части денежных средств. Таким образом туроператор "увидит", откуда пришел клиент, и выплатит агенту вознаграждение.

"Это беспрецедентная программа поддержки, которая вызвала небывалый ажиотаж, и турагентства являются важным звеном для ее реализации", — подчеркнула глава ведомства.

Правительство РФ приняло решение выделить туристической отрасли дополнительно еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца года решат отдохнуть в российских регионах. Сумма возврата туристам составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура. По информации Ассоциации туроператоров России, кешбэк планируется предусмотреть для туров со сроками с 15 августа по 20 декабря 2020 года в 44 региона страны, а вне высокого сезона — с 1 октября до 20 декабря — еще в 11 регионов.