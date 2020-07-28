МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Оборот маркетплейса "Продаем" группы компаний "Обувь России", одного из крупнейших российских обувных ритейлеров, в первом полугодии 2020 года превысил 2 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Оборот платформы за 6 месяцев превысил 2 миллиарда рублей. Всего за этот период компания реализовала через маркетплейс порядка 600 тысяч новых товаров", — рассказали в компании. "Обувь России" запустила свой маркетплейс в декабре 2019 года.

За первое полугодие текущего года группа привлекла более 500 новых поставщиков из разных товарных категорий, в числе которых посуда, мелкая бытовая техника, уходовая и декоративная косметика, игрушки, книги. Ассортимент магазинов за отчетный период расширился в 2-2,5 раза. Доля товаров, которые "Обувь России" реализует через маркетплейс, достигла 30% в розничных продажах.

Расширенный ассортимент товаров представлен как в торговых точках, так и в интернет-магазине компании. "Новая бизнес-модель и стратегия диверсификации позволили компании в достаточно короткие сроки выйти на докризисные показатели продаж: уже в июне группа по сопоставимым продажам достигла уровня аналогичного периода 2019 года", — отметили в компании.

Как рассказали в пресс-службе, в результате расширения ассортимента в магазинах группы изменилась структура среднего чека, в котором выросла доля товаров для дома. "Среди товаров для дома особой популярностью пользуется посуда, ее доля в обороте всех товаров для дома в июле составила 30%; второе место занимает мелкая бытовая техника — 22%; третье — игрушки, у которых 12%", — прокомментировала руководитель отдела сопутствующих товаров группы "Обувь России" Ольга Данилова.

Компания "Обувь России" основана в 2003 году, головной офис находится в Новосибирске. В 2017 году привлекла 5,9 миллиарда рублей в ходе IPO на Московской бирже, став таким образом первой публичной компанией на российском обувном и fashion-рынке.

Согласно информации от 30 апреля, в состав "Обуви России" входили 851 магазин в 360 городах России и две производственные площадки. Глава "Обуви России" Антон Титов владеет 50% акций ПАО "ОР", управляющей компании группы. В июне из капитала ПАО вышла структура бизнесмена Михаила Прохорова.