МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Россия в течение ближайшего времени расширит список стран, с которыми возобновит авиасообщение, заявил и.о. заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин.

В пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. В посольстве Танзании назвали это хорошей новостью, страна готова принимать всех туристов, которые захотят приехать. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что включение Танзании в список из трех стран, с которыми будет восстановлено авиасообщение из РФ, объясняется популярностью этой африканской страны у российских туристов.

"Я думаю, что со временем, в течение дней, недель мы выйдем на более широкий список этих стран", — сказал Микерин в эфире радио "Комсомольская правда".

"Ведутся переговоры на уровне соответствующих министерств с целым рядом государств. И по мере достижения договоренностей начинается, запускается двустороннее движение. Сейчас настала очередь Великобритании, Турции и Танзании. Я думаю, что со временем, в течение дней, недель мы выйдем на более широкий список этих стран", — сказал Микерин в эфире радио "Комсомольская правда".

"Список стран, с которыми мы ведем соответствующие переговоры, достаточно широк. Как только условия двусторонних договоренностей будут достигнуты, никаких оснований для того, чтобы тормозить возобновление авиасообщения, железнодорожного сообщения или иных видов транспортного сообщения, у нас нет", — добавил он.

Комментируя новость о том, что ЕС может не открыть границы с Россией до середины августа, дипломат отметил, что это их право.

"Это абсолютно их право. Они руководствуются своими санитарно-эпидемиологическими нормами, мы руководствуемся своими санитарно-эпидемиологическими нормами и так же оцениваем абсолютно равнозначно, с какой стороны мы готовы принимать пассажиров с наименьшими ограничениями. Я думаю, что в итоге мы все-таки придем к взаимно приемлемому решению", — сказал он.