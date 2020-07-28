ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл — ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 10 августа возобновляет полеты в турецкие курортные города Алания, Даламан и Бодрум, сообщает пресс-служба перевозчика.

С 1 августа страна возобновит авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.

"С 10 августа мы возобновляем чартерные рейсы на популярные турецкие курорты Анталии, Даламана и Бодрума. Начинаем летать из Москвы (Домодедово), Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону", — говорится в сообщении.

Уточняется, что заказчиком чартерных рейсов выступают туроператоры TUI и Coral Travel. Билеты в Турцию можно приобрести в составе туристического пакета.