МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль сети ресторанов быстрого питания McDonald's в первом полугодии 2020 года уменьшилась на 44% в годовом выражении — до 1,59 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию за отчетный период сократилась до 2,12 доллара с 3,69 доллара годом ранее. Операционная прибыль сети снизилась на 39% — до 2,65 миллиарда долларов. Выручка McDonald's по итогам полугодия сократилась на 19%, составив 8,47 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала McDonald's сократил чистую прибыль более чем в 3 раза — до 483,8 миллиона долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,65 доллара против 1,97 доллара годом ранее. Операционная прибыль сети уменьшилась в 2,4 раза — до 961,1 миллиона долларов. Выручка упала на 30%, до 3,761 миллиарда долларов. Аналитики ждали прибыль на акцию на уровне 0,74 доллара, а выручку — на отметке 3,7 миллиарда долларов.

Мировые сопоставимые продажи во втором квартале сократились при этом на 23,9%.

Акции компании на предварительных торгах в США снижаются в цене на 2,27%.

Компания McDonald's основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". Первый McDonald's в России открылся в начале 1990 года на Пушкинской площади в Москве.