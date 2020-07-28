МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Выручка сегмента "Такси" "Яндекса" во втором квартале по US GAAP выросла на 42% — до 12,503 миллиарда рублей, говорится в сообщении интернет-компании.

Сегмент "Такси" включает сервис онлайн-заказа такси ("Яндекс.Такси" и Uber в России и ближнем зарубежье), фудтех-направление (сервис доставки заказов из ресторанов "Яндекс.Еда", сервис доставки наборов для приготовления блюд "Яндекс.Шеф" и гиперлокальный сервис доставки продуктов "Яндекс.Лавка"), а также направление разработки беспилотных автомобилей.

Как говорится в сообщении, в частности, выручка направлений такси и фудтех во втором квартале составила 12,448 миллиарда рублей (рост на 41%), направления беспилотных автомобилей – 55 миллионов рублей (динамика не приводится). "Рост выручки в сегменте "Такси" на 42%, в основном, обусловлен хорошими результатами фудтех-направления, ростом сервиса "Яндекс.Лавка", а также развитием сервиса "Яндекс.Такси" для бизнеса (учитывается на валовой основе)", — поясняется в сообщении.

Отмечается также, что доля выручки сегмента "Такси" в структуре общей выручки компании составила во втором квартале 2020 года 30%, тогда как во втором квартале прошлого года она составляла 21%.

Скорректированный показатель EBITDA сегмента "Такси" сократился на 40% — до 253 миллионов рублей. Рентабельность по EBITDA снизилась до 2,0% с 4,8%. В том числе EBITDA направления такси и фудтех составила 993 миллиона рублей (рост на 37%), рентабельность снизилась до 8,0% с 8,2%. "Снижение скорректированного показателя EBITDA было вызвано затратами на расширение зоны обслуживания "Яндекс.Лавки" и инвестициями в развитие беспилотного транспорта. Эти затраты были частично компенсированы ростом доходности сервиса "Такси" и снижением убытков "Яндекс.Еды", — поясняется в сообщении.

Число поездок сервиса "Такси" снизилось на 6% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2019 года.