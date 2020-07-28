МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Около трети торговых центров в России остаются закрытыми из-за коронавируса, сообщил в ходе пресс-конференции замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

"На сегодняшний день из трех тысяч торговых центров по всей России открыто немногим более двух тысяч… И вот как раз, к сожалению, у них выручка (выручка ТЦ) существенным образом пострадала", — сказал он.

Как пояснил Евтухов, торговые центры, как правило, устанавливают двухставочный тариф: фиксированная арендная плата и проценты от оборота арендатора. "Понятно, что у арендаторов не у всех еще показатели восстановились. По арендной плате не все, но многие пошли на то, чтобы сделать большие скидки для своих арендодателей. Многие даже обнулились, но, к сожалению, не все", — пояснил он.

Благодаря принятым мерам поддержки удалось избежать глобальной цепочки банкротств, считает Евтухов.

"Продовольственный (ритейл — ред.) у нас за полгода, если не брать эти два месяца (период ограничений из-за коронавируса — ред.), он, конечно же, в плюсе, а вот непродовольственная торговля у нас сильно пострадала за эти два месяца. Если мы берем полугодие, цифры не такие печальные, как нам казалось в марте еще может произойти, потому что в принципе мы в стране нашей довольно быстро преодолели этот пик пандемии, довольно быстро смогли открыть практически во всех, к сожалению не во всех, но практически во всех регионах непродовольственный ритейл", — сказал Евтухов.