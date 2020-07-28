МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Специалисты Росприроднадзора проверят 139 объектов 27 компаний, в том числе Лукойла, Новатэка, Транснефти и Роснефти в Арктике, сказала РИА Новости глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Проверки проводятся после ЧП в Норильске, согласно поручению президента РФ.

"Вот эти 27 юридический лиц, 139 объект, вот они все здесь. Здесь уже объекты компании "Башнефть-полюс", "Варандейский терминал", "Лукойл-Коми", "Транснефть-Сибирь", — сказала Радионова.

Как уточняется в распоряжении правительства, которое предоставила РИА Новости Радионова, проверки будут проводить до 31 декабря этого года также в компаниях "ННК-Печоранефть", "Русвьетпетро", "Пурнефть", "Новатэк-Таркосаленефтегаз", "Мессояханефтегаз", "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", "Газпромнефть-Ямал", "Новатэк-Пуровский", "РН-Пурнефтегаз", "РН-Ванкор", "Норильсктрансгаз", НТЭК, "Норильскгазпром", "Норильская топливная компания", "Кольская горно-металлургическая компания", "Воркутинские ТЭЦ", "Комиавиатранс", "Карелкоммунэнерго", "Мурманская ТЭЦ", "Мурмансэнергосбыт", "ТГК- 2", "ТЭП Архангельских котельных", "Интер РАО-Энергогенерация".