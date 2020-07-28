МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Заместитель руководителя Росморречфлота Андрей Тарасенко покинет свой пост, сообщил РИА Новости источник в отрасли.

Бывший врио главы Приморья Андрей Тарасенко был назначен заместителем руководителя Росморречфлота в сентябре 2018 года. Тарасенко с 2013 по 2017 году возглавлял "Росморпорт", а с октября 2017 по сентябрь 2018 года был врио губернатора Приморского края.

"Тарасенко покинет свой пост", — сказал источник.

Представитель Росморречфлота подтвердил РИА Новости эту информацию.

В Росморречфлоте Тарасенко, в частности, курировал ряд направлений административного управления и структурных подразделений Росморречфлота, ФБУ "Музей морского флота", ФГБУ "Главный центр связи и спутниковых систем", возглавлял созданный в агентстве морского и речного транспорта в марте оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.