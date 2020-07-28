МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Спрос на каршеринг после снятия ограничений, связанных с коронавируслм, восстанавливается, средняя продолжительность аренды в Москве выросла на 30% по сравнению с первым кварталом, заявил операционный и финансовый директор "Яндекса" (компания владеет каршеринговым сервисом "Яндекс.Драйв") Грег Абовский.

Ограничения на работу каршеринга отменили в Москве с 9 июня. Она была приостановлена с 13 апреля из-за ситуации с коронавирусом, а с 25 мая было разрешено арендовать машину, но на срок не менее пяти дней. В Санкт-Петербурге работа каршеринга была возобновлена 22 июня.

"Спрос на каршеринг восстанавливается. Утилизация автомобилей (количество поездок на один автомобиль) полностью восстановилась до нормального уровня (до пандемии – ред.). Средняя продолжительность аренды автомобиля в Москве увеличилась на 30% по сравнению с первым кварталом 2020 года", — сказал Абовский в ходе телефонной конференции во вторник.

Он отметил, что улучшилась динамика выручки "Драйва", поскольку пользователи стали арендовать машины на более длительный срок.