МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Траты россиян в июле впервые с начала пандемии достигли уровня прошлого года, что произошло во многом благодаря социальным выплатам, говорится в исследовании Сбербанка.

"В период с 20 по 26 июля изменение расходов россиян на товары и услуги составило +0,6% год к году. Уже можно говорить о том, что по результатам июля объемы трат вышли на уровень 2019 года, в значительной степени благодаря социальным выплатам, совершенным в начале месяца", — подсчитали аналитики.

Отмечается, что общее количество торгово-сервисных точек, работающих по состоянию на конец июля, всего на 1,4% меньше, чем в феврале. При этом 7,5% организаций сектора услуг и 3,8% непродовольственных магазинов все еще не открылись. Одновременно продовольственных магазинов стало больше на 7%.

"Это указывает на распространенную стратегию адаптации бизнеса к введенным ограничениям. Многие компании в период локдауна перепрофилировались из непродовольственных в продовольственные, а из сервисных — в торговые, что позволило им продолжить работу и в кризисный период. Это также окажет поддержку в случае второй волны заражений и возобновления ограничений", — указали эксперты.

В результате такой стратегии произошел и рост расходов россиян на продовольственные товары. Так, на неделе с 20 по 26 июля траты россиян на продовольственные товары выросли на 6,2%. В то же время расходы на непродовольственные остаются заметно выше уровней прошлого года — они увеличились на 10,1%, причем драйвером стали не только бытовая техника и электроника, но также автомобили. Однако спрос на услуги при этом стабилизировался на подавленных уровнях, и сейчас на 17,6% ниже, чем год назад.

Индекс потребительской активности, характеризующий разнообразие категорий товаров и услуг в корзине покупателей, также в последние четыре недели изменяется незначительно. По итогам 20-26 июля он снизился до 74,7 пункта, что указывает на менее разнообразную структуру покупок и угасание восстановительного импульса.