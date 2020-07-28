МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Выход на российский рынок китайского онлайн-сервиса заказа такси DiDi и рост конкуренции скажется в первую очередь на мелких игроках, заявил главный финансовый директор "Яндекс.Такси" Евгений Сендеров в ходе телефонной конференции.

В середине июля стало известно, что DiDi выходит на российский рынок, начнет с Казани и уже опубликовал объявление о поиске водителей в этом городе на сайте объявлений "Авито". Соискателям предлагают заработную плату от 7 тысяч рублей с ежедневными выплатами и бонусами, обучение работе с приложением, самостоятельный выбор заказов и фирменный брендированный автомобиль. Два источника на рынке подтвердили РИА Новости появление нового агрегатора.

"Didi — сильный игрок с доступом к капиталу и хорошими технологиями. Выход Didi на российский рынок, очевидно, усилит конкуренцию как с точки зрения привлечения пользователей, так и удержания водителей. Мы считаем, что запуск Didi в России в первую очередь скажется на рыночных позициях более мелких игроков рынка", — сказал главный финансовый директор "Яндекс.Такси", комментируя появление на рынке нового игрока.