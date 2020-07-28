МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Мировой пассажиропоток вернется к докризисному уровню не раньше 2024 года — это на год позже, чем ожидалось изначально, говорится в прогнозе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Организация при этом ожидает, что восстановление перевозок по маршрутам малой протяженности будет происходить быстрее, чем на дальнемагистральных рейсах.

По оценкам IATA, объем мировых пассажирских авиаперевозок, измеряемых показателем пассажирооборота (revenue passenger kilometers, RPK), упал в июне на 86,5% в годовом выражении. "Это лишь немного лучше по сравнению с сокращением на 91% в мае. Это было обусловлено ростом спроса на внутренних рынках, особенно в Китае. Коэффициент загрузки в июне установил рекордный минимум за месяц на уровне 57,6%", — пишет IATA.

"Пассажирские авиаперевозки достигли дна в апреле, но темп восстановления очень слабый. Мы увидели улучшение на внутренних рейсах. Международные рынки остаются в основном закрытыми. Доверие потребителей находится под давлением, и ему не помогает решение Великобритании возобновить 14-дневный карантин для путешественников из Испании. И во многих частях мира случаи заболевания (коронавирусом — ред.) все еще растут. Все это указывает на более длительный период восстановления и больший ущерб для отрасли и мировой экономики", — заявил гендиректор IATA Александр де Жуньяк (Alexandre de Juniac), чьи слова приводятся в сообщении.

В июне IATA прогнозировала, что мировые авиакомпании в 2020 году из-за COVID-19 понесут рекордные убытки в 84 миллиарда долларов, в 2021 году убытки сектора сократятся до 15,8 миллиарда долларов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.