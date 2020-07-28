АНКАРА, 28 июл — ПРАЙМ. Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines планирует совершить первые после возобновления авиасообщения с РФ рейсы из Стамбула и Антальи в Москву 1 августа, заявил РИА Новости представитель авиакомпании.

Как ранее сообщила пресс-служба управляющей компании авиагавани ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы", Turkish Airlines планирует возобновить рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул со 2 августа, а в Анталью — с 10 августа.

"Первого августа у нас запланированы рейсы Стамбул — Москва, Москва — Стамбул и Анталья — Москва", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что это расписание является предварительным, и в него могут быть внесены изменения.

"Авиакомпания Turkish Airlines станет первым иностранным перевозчиком, который возобновит рейсы между Санкт-Петербургом и турецкими городами. Перелеты из Санкт-Петербурга в Стамбул будут осуществляться с 2 августа 2020 года. Авиасообщение с Антальей из Пулково возобновится с 10 августа 2020 года", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, рейсы по этим направлениям будут осуществляться пять раз в неделю – в Стамбул по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям, в Анталью — по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Для перелетов планируется использовать комфортабельные воздушные суда Airbus A321, A330 и Boeing 737.

Российская авиакомпания Azur air также сообщила, что с 10 августа запускает рейсы в турецкие Анталью, Бодрум и Даламан из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, сообщает компания.

"Azur air с 10 августа начинает полеты в Турцию. Рейсы будут выполняться из трех городов, откуда согласно решению правительства Российской Федерации разрешены международные полеты. Полёты будут осуществляться на регулярной и чартерной основе из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону на курорты Антальи, Бодрума и Даламана", — говорится в сообщении.

Кроме того, перевозчик запускает регулярные рейсы в Москву из Новосибирска, Уфы (по три раза в неделю), Казани (четыре рейса), Самары (пять рейсов) и Екатеринбурга (ежедневно).

"Расписание рейсов в столицу составлено таким образом, чтобы в первую очередь обеспечить владельцам туристических пакетов с перелетом на базе Azur air удобные пересадки на чартерные рейсы авиакомпании в Анталью, Бодрум и Даламан из международного аэропорта "Внуково", — отмечает компания.

"Новые внутренние регулярные рейсы, прибывающие во "Внуково", позволят пассажирам исключить переезды между аэропортами Москвы. Минимальное время между внутренними и международными рейсами составит около трех часов, чтобы пассажиры могли с комфортом пройти необходимые предполетные процедуры. Билеты на рейсы внутри России по доступным ценам уже поступили в продажу на официальном сайте авиакомпании", — говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа, рейсы будут выполняться из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.