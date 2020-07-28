МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Более 3,5 тысячи билетов уже забронировано на первую неделю полетов "Аэрофлота" в Стамбул, на первый рейс 1 августа раскуплено 99% билетов, авиакомпания постарается не допустить их дефицита, сообщила РИА Новости пресс-секретарь "Аэрофлота" Юлия Спивакова.

"Конечно, пока рано анализировать спрос. Новость о возобновлении полетов сейчас одна из самых актуальных. На первые рейсы в Стамбул спрос действительно очень высокий. Далее загрузка пока только формируется. Да, достаточно быстро, но в продаже значительное количество мест. Мы постараемся удовлетворить спрос и не допустить дефицита", — сказала Спивакова.

"На сегодняшний день по направлению Москва-Стамбул-Москва только на первую неделю полетов уже забронировано более 3,5 тысяч билетов. Причем на самый первый рейс в Стамбул, который состоится 1 августа, билеты раскуплены почти полностью – на 99%. В Анталью "Аэрофлот" начинает летать с 10 августа", — добавила она.

Кроме того, пассажиры за последнее время купили около 3 тысяч билетов на рейсы между Москвой и Лондоном.

"Что касается Великобритании, то основной спрос формируется по направлению из Лондона в Москву. За последнее время билеты по маршруту Москва-Лондон-Москва купили около трех тысяч пассажиров, и загрузка увеличивается", — сказала Спивакова.