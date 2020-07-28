МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Эксперты Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) и представители турсообщества выступают с консолидированной позицией против введения в России электронных путёвок в текущем виде, поскольку они приведут к увеличению стоимости туристических услуг, росту инфляции и создадут дополнительную нагрузку на туроператоров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОСИГ.

Вице-президент ОСИГ Алексей Волков обратил внимание на то, что для туроператоров передача данных в виде электронной путёвки может стать ещё одним финансовым бременем и нагрузкой, которые никто не возместит.

"Учитывая огромные потери и негативные последствия от закрытия границ и регионов и введение режима самоизоляции в период карантина, эти расходы — непозволительная роскошь для них и недопустимый шаг со стороны государства. Кроме того, введение системы электронных путёвок подразумевает определенные риски, связанные с утечкой персональных данных туристов, а также с нецелесообразным расходованием бюджетных средств. Добавлю, что на сегодняшний день туроператорский рынок почти на 90% обеспечен всеми технологическими решениями для выполнения задачи в рамках государственной информационной системы (ГИС). На наш взгляд, сегодня необходимо усиление государственно-частного партнёрства с обязательным вовлечением всего турсообщества в подготовку и реализацию проекта "Электронная путёвка". В том виде, как он реализуется сейчас, это неприемлемо", — сказал он.

Электронная путёвка является информационной системой, в которую туроператоры будут вносить данные о бронировании и оплате турпродукта. Законопроект о внедрении в стране системы электронных путёвок был принят Госдумой РФ в первом чтении. Отдельное беспокойство у экспертов туротрасли вызывает тот факт, что рассмотрение вопроса об электронной путёвке ведется без обсуждения и консультирования с представителями профессионального туристического сообщества.

Актуальная редакция документа вводит новые обязательные пошлины для туроператоров и въездных туристов, устанавливает жесткие критерии для исключения операторов рынка туристических услуг из единого реестра и регламентирует ряд других радикальных изменений.

"К сожалению, в очередной раз мы стали свидетелями полного несоответствия желаний их реальным возможностям. Идея создания государственной информационной системы "Электронная путёвка" подкупала своей новизной и широким функционалом, однако в процессе реализации потеряла главное — истинную цель подобной разработки, а именно повышение прозрачности туристического рынка и защиту конечного потребителя. И главная проблема в том, что в концепцию "Электронной путёвки" все участники процесса, от органов власти и технических исполнителей до самих туроператоров, до сих пор вкладывают разное значение. Последние при этом вообще лишены возможности вносить свои коррективы в процесс создания проекта", — прокомментировал ситуацию директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

По мнению экспертов, подготовка и внедрение передачи отдельных полей в зашифрованном виде из собственной системы бронирования туроператоров потребует существенных денежных вложений для оплаты работы программистов и специализированного шифровального программного обеспечения, которые составят от 260 тысяч до 500 тысяч рублей.

Отдельно эксперты индустрии гостеприимства отметили, что в целом сообщество не против рассмотрения внедрения новой информационной системы, однако важным моментом является факт максимально подробного обсуждения с сообществом соблюдения условий, чтобы внедрение системы не было обременительным и не провоцировало повышение цен.