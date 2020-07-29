МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей сети кофеен в мире Starbucks по итогам девяти месяцев 2019-2020 финансового года (завершились 30 июня) составила 535,7 миллиона долларов, что более чем в 5 раз ниже по сравнению с уровнем прошлого года, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на обыкновенную акцию составила 0,45 доллара против 2,25 доллара годом ранее. Выручка компании за отчетный период снизилась на 12,4% — до 17,315 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала чистый убыток сети кофеен составил 678,4 миллиона долларов против прибыли в 1,373 миллиарда долларов годом ранее. Убыток на обыкновенную акцию составил 0,58 доллара против прибыли в 1,12 доллара годом ранее. Выручка компании сократилась в отчетном периоде на 38,1%, до 4,222 миллиарда долларов. При этом показатель оказался лучше прогнозов аналитиков в 4,07 миллиарда.

В третьем квартале компания открыла 130 новых кофеен, теперь их число составляет 32,18 тысячи. Сопоставимые продажи в мире снизились при этом на 40%. По итогам текущего финансового года компания ожидает снижения показателя на 14%.

Starbucks, основанная в 1971 году в Сиэтле, управляет сетью из более чем 32 тысяч кофеен по всему миру.