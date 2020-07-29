МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. В России перед новым учебным годом вырос средний чек на набор первоклассника, пишет телеканал RT со ссылкой на результаты исследования IT-компании "Платформа ОФД".

Как стало известно аналитикам платформы, средний чек на набор первоклассника вырос в текущем 2020 году на 55% по сравнению с прошлым 2019 годом.

Поясняется, что в этот набор входит комплект канцелярских принадлежностей (карандаши, ручки, альбомы и другое).

В этом году средний чек на такой набор составил 712 рублей. Это на 55% выше, чем в 2019 году.

Что касается числа покупок таких наборов по стране, то рост к прошлому году составил 10%.

Также эксперты проанализировали продажи некоторых других школьных товаров.

Итак:

Средний чек на рюкзаки стал ниже на 3% — 1 563 рубля.



Средняя цена дневника — 142 рубля, дороже на 34%, чем год назад.