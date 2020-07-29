Средний чек на набор первоклассника в России вырос на 55%
МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. В России перед новым учебным годом вырос средний чек на набор первоклассника, пишет телеканал RT со ссылкой на результаты исследования IT-компании "Платформа ОФД".
Как стало известно аналитикам платформы, средний чек на набор первоклассника вырос в текущем 2020 году на 55% по сравнению с прошлым 2019 годом.
Поясняется, что в этот набор входит комплект канцелярских принадлежностей (карандаши, ручки, альбомы и другое).
В этом году средний чек на такой набор составил 712 рублей. Это на 55% выше, чем в 2019 году.
Что касается числа покупок таких наборов по стране, то рост к прошлому году составил 10%.
Также эксперты проанализировали продажи некоторых других школьных товаров.
Итак:
- Средний чек на рюкзаки стал ниже на 3% — 1 563 рубля.
- Средняя цена дневника — 142 рубля, дороже на 34%, чем год назад.
- Больше других подорожал пенал: 799 рублей, на 60% дороже прошлого года.
https://1prime.ru/business/20200729/831840941.html