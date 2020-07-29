МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, австрало-британской Rio Tinto Group, по итогам первого полугодия 2020 года снизилась на 20% по сравнению с показателем годичной давности и составила 3,316 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 2 доллара против 2,5 доллара в первом полугодии 2019 года. Операционная прибыль выросла при этом на 11% — до 5,85 миллиарда долларов. Консолидированная выручка сократилась на 6,5% — до 19,362 миллиарда долларов.

Rio Tinto связывает снижение выручки в отчетном периоде со снижением цен и объемов продаж меди, а также снижением цен на алюминий.

По прогнозам компании, капитальные расходы в 2020 году составят около 6 миллиардов долларов, а в 2021 и 2022 годах — примерно по 7 миллиарда долларов. В минувшем полугодии показатель составил 2,693 миллиарда долларов, что на 13% выше уровня аналогичного периода 2019 года.

Rio Tinto — одна из ведущих по размеру рыночной капитализации горно-металлургических компаний мира. Компания работает в 40 странах. Концерн добывает железную руду, медь, уголь, уран, алюминий, алмазы и золото, а также производит диоксид титана.