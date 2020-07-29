МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Потребление золота в Китае в первом полугодии текущего года упало на 38% — до 323 тонн из-за роста цен и коронавируса, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на данные Китайской ассоциации золотопромышленников China Gold Association.

"Из-за контроля, связанного с пандемией (коронавируса — ред.), замедления экономического роста и высоких цен на золото потребление драгметалла значительно сократилось в первой половине года", — говорится в сообщении. При этом издание отмечает, что из вышеуказанного объема только 170 тонн было произведено внутри страны, а остальное пришлось на импорт.

"Использование золота в ювелирных изделиях, на которые приходится примерно две трети потребления золота в Китае, сократилось на 42% в первые шесть месяцев 2020 года, в то время как потребительские расходы на золотые монеты и слитки, которые, как правило, используются для коллекционирования или инвестирования, сократились на 32%", — пишет издание.

Стоимость золота выросла почти на 20% за первые полгода 2020 года, ралли цен на металл резко ускорилось в последние недели. В понедельник, 27 июля, цена золота обновила установленный в сентябре 2011 года исторический максимум в 1911,6 доллара за унцию и продолжила рост, устремившись к отметке 2000 долларов. По состоянию на 9.11 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,19%, или на 3,75 доллара — до 1948,9 доллара за тройскую унцию.