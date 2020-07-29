МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Акционеры "Аэрофлота", следуя рекомендациям совета директоров, решили не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года, сообщается в материалах компании.

"В связи со значительным негативным влиянием на деятельность ПАО "Аэрофлот" кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, дивиденды по итогам 2019 финансового года не объявлять и не выплачивать", — говорится в сообщении.

Чистая прибыль группы "Аэрофлот" в 2019 году по МСФО составила 13,5 миллиарда рублей. Дивидендная политика "Аэрофлота" предусматривает выплату дивидендов на уровне 25% чистой прибыли по МСФО. Однако за 2018 год авиакомпания выплатила дивиденды из расчета 2,6877 рубля на акцию на общую сумму 2,857 миллиарда рублей, что составляет около 50% чистой прибыли по МСФО. За 2017 и 2016 годы также выплачивалось 50% чистой прибыли по МСФО.

Основным владельцем "Аэрофлота" является государство с долей 51,2%. Госкорпорации "Ростех" принадлежит 3,5% акций авиакомпании. Остальные акции принадлежат институциональным инвесторам, физическим лицам, менеджменту компании.