МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Власти Великобритании заключили соглашение с двумя фармацевтическими компаниями – французской Sanofi и британской GlaxoSmithKline (GSK) – на поставку до 60 миллионов доз разрабатываемой фирмами вакцины против COVID-19.

"Sanofi и GSK достигли соглашения, которое подлежит оформить в окончательный контракт, с правительством Соединенного Королевства на поставку до 60 миллионов доз вакцины против COVID-19", — говорится в заявлении, размещенном на сайте французской компании.

К концу текущего года компании надеются приступить к третьему этапу клинических испытаний вакцины против коронавируса. "В случае получения позитивных данных одобрение от регуляторов может быть получено к первой половине 2021 года", — отмечают Sanofi и GSK.

В апреле текущего года Sanofi и GlaxoSmithKline (GSK) объявили, что объединят усилия для создания вакцины против коронавируса. Как предполагалось, Sanofi предложит для проекта свой антиген COVID-19 на основе белка S-100, базирующийся на технологии рекомбинантной ДНК. Компания GSK в качестве начального вклада предоставила технологию создания адъювантов (комплекс веществ для усиления иммунного ответа при введении одновременно с иммуногеном), хорошо зарекомендовавшую себя во время предыдущих пандемий. Отмечалось, что сочетание белкового антигена с адъювантом является общепризнанным методом, использующимся во многих действующих вакцинах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.