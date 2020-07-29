МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам по иску концерна "Калашников" частично прекратил правовую охрану товарного знака "ЛОТ", зарегистрированного на петербургский научный производственный кооператив "Кофлот", следует из опубликованной в среду резолютивной части решения суда.

Регистрация бренда досрочно отменена для товаров одного из классов Международной классификации товаров и услуг, включающего винтовки, карабины, охотничье и другое огнестрельное оружие.

Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе "Калашникова", "целью иска является исключение препятствия в регистрации в качестве товарного знака обозначения "ЛОТ", которое является аббревиатурой от слов "Лаборатория оружейного тюнинга" и используется концерном для индивидуализации продукции, специально созданной в том числе для занятий спортивной практической стрельбой".

Собеседник агентства отмечал, что досрочное прекращение правовой охраны товарного знака "ЛОТ" испрашивается в связи с его неиспользованием "Кофлотом". Комментарием ответчика РИА Новости не располагает.

Из открытых источников известно, что кооператив "Кофлот" раньше являлся обладателем таких звучных товарных знаков, как "Корона", "Император", "Князь", "Медведь", "Патриарх".

Концерн "Калашников" — системообразующая структура промышленного комплекса России. Блокирующий пакет в размере 25% плюс одна акция концерна принадлежит госкорпорации "Ростех", 75% минус одна акция — частным инвесторам.

В состав группы компаний "Калашников" входят: АО "Концерн "Калашников", АО "Ижевский механический завод"; судостроительные предприятия полного цикла ООО "Холдинговая компания Рыбинской Верфи" и АО "Судостроительный завод "Вымпел", "Верфь братьев Нобель", ОАО "Мытищинский машиностроительный завод", разработчик и производитель беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типа ZALA AERO, НПО "Молния" и ряд других.