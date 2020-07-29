МИНСК, 29 июл — ПРАЙМ. Белорусская авиакомпания "Белавиа" возобновляет приостановленные ранее из-за пандемии коронавируса полеты в Варшаву и Таллин, сообщила в среду пресс-служба компании.

"С 29 июля возобновляется ежедневное выполнение рейсов по маршруту Минск – Варшава – Минск", — говорится в сообщении. В компании обратили внимание, что перед полетом пассажирам следует ознакомиться с ограничениями на въезд/выезд в страну назначения.

Кроме того, согласно сообщению, "с 1 августа возобновляется выполнение рейсов по маршруту Минск — Таллин — Минск". С 1 по 15 августа "Белавиа" будет летать два раза в неделю (вторник/суббота). В дальнейшем планируется увеличение количества рейсов.

Отмечается, что пока "въезд в Эстонию разрешен гражданам и жителям Эстонии, пассажирам, въезжающим в Эстонию транзитом, студентам".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались. В условиях пандемии ряд стран мира приняли карантинные меры и закрыли свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа- и железнодорожное сообщение. В последнее время транспортное сообщение между различными странами поэтапно возобновляется по мере улучшения ситуации с коронавирусом.