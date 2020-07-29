МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Выручка группы компаний (ГК) "Яндекс.Маркет" во втором квартале 2020 года выросла в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, говорится в сообщении компании.

"Во II квартале 2020 года сервисы группы компаний достигли выдающихся результатов — год к году общий оценочный оборот сервиса "Яндекс.Маркет" вырос на 41%, а товарооборот "Беру" — в три с половиной раза. Выручка всей группы компаний выросла на 90% по сравнению с предыдущим годом — на нас, конечно, повлияла ситуация, когда почти всё население страны покупало необходимые товары в интернете, что в очередной раз подтвердило актуальность наших сервисов, но наш быстрый рост также связан с эффективной работой команды по расширению ассортимента, улучшению качества сервиса и доставки", — прокомментировал финансовый директор ГК "Яндекс.Маркет" Александр Балахнин.

Выручка сервиса "Яндекс.Маркет" во втором квартале выросла на 33% по сравнению со вторым кварталом прошлого года. Общий оценочный оборот площадки за второй квартал составил более 62 миллиардов рублей, что на 41% выше показателя второго квартала прошлого года. Дневная аудитория сервиса продолжила расти — во втором квартале она достигала почти 4,5 миллиона уникальных пользователей, что на полмиллиона больше, чем в первом квартале этого года.

Товарооборот маркетплейса "Беру" во втором квартале вырос в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а месячный оборот площадки составляет около 4 миллиардов рублей. Сейчас маркетплейс доставляет в 5 раз больше посылок, чем во втором квартале 2019 года, а ежедневная аудитория маркетплейса превышает 1 миллион человек. Кроме того, маркетплейс продолжил расширять ассортимент: сейчас на площадке представлено более 1 миллиона товарных позиций, а к концу года компания ожидает, что этот показатель превысит 2 миллиона.

В компании отметили, что около 6 тысяч партнёров продают свои товары на "Беру", а доля их продаж в общем обороте маркетплейса во втором квартале в среднем составила 56%. За второй квартал на подключение к маркетплейсу поступило и находится в процессе обработки более 7 тысяч заявок, из них более 3,3 тысячи партнёров подали заявки на подключение по модели "витрина+доставка", что позволит им работать со своего склада.

"Во время пандемии коронавируса наш бизнес оказался особенно востребованным — онлайн-торговля помогала решать повседневные задачи россиян не выходя из дома… Сейчас жизнь постепенно возвращается в привычное русло, и мы наблюдаем, что у россиян сохранилась привычка покупать онлайн, которая только укрепилась во время пандемии. Надеемся, что россияне станут больше заказывать в интернете, а партнёры продолжат сотрудничать с нашими сервисами", — заключил гендиректор ГК "Яндекс.Маркет" Максим Гришаков.