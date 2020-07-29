МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Чистый убыток американского концерна Boeing Co., одного из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в первом полугодии 2020 года составил 3,036 миллиарда долларов, что в 3,8 раза превышает убытки, полученные годом ранее, свидетельствуют данные компании.

Разводненный убыток на акцию за полугодие составил 5,31 доллара против убытка в 1,4 доллара за первые шесть месяцев 2019 года. Выручка Boeing упала на 26%, до 28,715 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала Boeing зафиксировал чистый убыток в 2,395 миллиарда долларов, что на 19% ниже убытка годичной давности. Разводненный убыток на акцию составил 4,2 доллара против убытка в 5,21 доллара год назад. Квартальная выручка снизилась на 25%, до 11,807 миллиарда долларов. Аналитики ждали выручку на уровне 13,24 миллиарда долларов.

Отмечается, что финансовые результаты компании отражают в первую очередь воздействие COVID-19 и приостановку полетов 737 MAX. "Во втором квартале Boeing возобновил работу на ключевых предприятиях после временной приостановки, предпринятой для защиты сотрудников и внедрения строгих новых процедур по охране труда и технике безопасности. Несмотря на проблемы, Boeing продолжал выполнять ключевые коммерческие, оборонные, космические и сервисные программы. Компания также возобновила начальные этапы производства по программе самолетов 737, уделяя особое внимание безопасности, качеству и производственной эффективности", — говорится в сообщении.

Полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как разбились два таких авиалайнера. В марте 2019 года Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт, все люди погибли. В октябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air, жертвами крушения стали 189 человек.

В октябре 2019 года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета 737 MAX, допущенные компанией Boeing и федеральным управлением гражданской авиации США. В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.