МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что повышенный спрос на турецкое направление, которое появилось после объявления о восстановлении авиасообщения, привёл к тому, что цены на наземные услуги на курортах Турции уже выросли на примерно 10%, заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу проинформировала, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. При этом по Турции принято сразу два решения. С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города Турции, как Анкара и Стамбул, и начиная с 10 августа — это курортные города Анталья, Бодрум и Даламан.

"Из туристических направлений, с которыми возобновлено авиасообщение, пока абсолютным лидером является Турция. Мы уже видим активизацию наших туристов. Эта активность началась с момента объявления о том, что международное авиасообщение откроется, и объём бронирований радует. Можно говорить, что в совокупности это десятки тысяч человек, несмотря на то, что аэропортов вылета из России пока немного", — сказала Ломидзе, выступая на пресс-конференции, посвященной возобновлению полетов россиян за рубеж.

Она подтвердила, что основной поток бронирований приходится на период после 10 августа, и отметила, что если несколько дней назад стоимость отдыха с заездами 10 августа в районе Анталии или Аланьи была сопоставима с прошлым годом или чуть ниже, то с ростом спроса и увеличением количества бронирований становится очевидно, что цены растут.

"На данный момент в бюджетном сегменте они сопоставимы с прошлым годом либо чуть выше, в среднем и дорогом сегменте они выше, чем в прошлом году. У наших аналитиков получается, что пока рост цен на проживание в отелях Турции выше бюджетного сегмента составляет порядка 10%. Понятно, что при сохранении такого высокого спроса, при том объёме бронирования, которое увеличивается каждый день, цены могут ещё увеличиться", — прокомментировала ситуацию представитель АТОР.