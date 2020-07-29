МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Туристы могут минимизировать риски стать жертвой онлайн-мошенников, если при организации поездки по РФ обратятся в турагентства или к туроператорам, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Ранее Ростуризм объявил, что в августе стартует специальная программа по поддержке внутреннего туризма. Суть программы заключается в том, что турист сможет получить возврат средств до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости путевки. В программе, которая будет действовать до конца 2020 года, примут участие все регионы страны, в нее включены как пакетные туры (перелет и проживание), так и отдельно проживание в отеле для тех, кто добирается самостоятельно. Получить кешбэк за покупку туров и гостиничных услуг по России можно будет, оплатив путешествие картой любого банка, но с использованием только платёжной системы "МИР".

"Мошенничество в туризме за последние несколько лет часто встречается на сайтах-клонах, которые дублируют сайты основных объектов размещения. Это сегмент, в основном, самостоятельного туризма. В туроператорской и агентской сферах то, что Уголовным кодексом классифицируется как мошенничество, мы не видим", — сказала Ломидзе, выступая на пресс-конференции, посвященной возобновлению полетов россиян за рубеж.

"Прежде чем платить за поездки через какой-то сайт, стоит все перепроверить, проконсультироваться со специалистами или бронировать поездки через туроператоров, где случаев мошенничества значительно меньше", — заявила она.

Ранее руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова рассказала, что при запуске программы кешбэка для потребителей будет внедрена специальная система противодействия попыткам применения любых мошеннических схем.