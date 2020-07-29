МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Компания Boeing сообщила, что прекратит производство легендарного "горбатого" авиалайнера Boeing 747 в 2022 году.

"В свете текущей динамики и перспектив рынка, мы завершим производство легендарного 747 в 2022 году", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Boeing останавливает производство авиалайнера Boeing 747-8. По данным агентства, последняя версия этого самолета, несмотря на популярность у пассажиров, так и не добилась коммерческого успеха, потому что авиакомпании переключились на модели с двумя двигателями для длинных маршрутов. С 2016 года, когда с завода выходило всего по шесть Boeing 747-8 в год, компания теряла по 40 миллионов долларов на каждом из них, цитировало Блумберг слова аналитика компании Jeffries Шейлы Кахьяоглу. Последний заказ на него был принят в 2017 году — этот самолет должен стать президентским бортом "номер один".

По оценкам банка Credit Suisse за прошлый месяц, 91% Boeing 747 сейчас не летают. Аналогично приземлены и 97% их европейских аналогов A380.

Первый полет Boeing 747 состоялся в 1969 году, с 1970 года он поступил в эксплуатацию. Всего было произведено более 1,5 тысячи самолетов различных модификаций.