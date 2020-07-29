МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в июне 2020 года упал на 79,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,2 миллиона человек, сообщила пресс-служба компании.

"В июне 2020 года группа "Аэрофлот" перевезла 1,2 млн пассажиров, что на 79,1% ниже результата за июнь 2019 года", — говорится в сообщении.

За первое полугодие 2020 года группа перевезла 12,9 миллиона пассажиров, что на 54,2% ниже результата аналогичного периода 2019 года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 7,8 миллиона пассажиров, что на 56,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.