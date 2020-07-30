МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics увеличил чистую прибыль во втором квартале 2020 года на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 5,56 триллиона вон (около 4,7 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании.

Операционная прибыль компании в годовом выражении увеличилась на 23,5%, до 8,15 триллиона вон (около 6,8 миллиарда долларов). Выручка уменьшилась на 5,6%, до 52,97 триллиона вон (около 44,4 миллиарда долларов).

В начале июля Samsung Electronics прогнозировала, что выручка во втором квартале 2020 года составила 52 триллионов вон (43,6 миллиарда долларов), а операционная прибыль — 8,1 триллиона вон (6,8 миллиарда долларов).

Акции компании дорожают на бирже Сеула на 0,6%.

Samsung Electronics — международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.