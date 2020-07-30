МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Длительное прослушивание в наушниках громкой музыки может привести к проблемам со слухом, говорится в сообщении Роскачества.

"Стереофонические наушники прочно вошли в нашу жизнь. Вариаций этого популярного товара на рынке масса, ведь наушники требуются практически каждому обладателю смартфона или плеера…. И все же помните: если вы каждый день (по несколько часов) будете слушать в наушниках громкую (более 80 децибел) музыку, есть риск попасть "в страну глухих", — приводятся в сообщении организации слова замруководителя Роскачества Ильи Лоевского.

Эксперты Роскачества напоминают: звуки силой от 90 и более децибел уже по-настоящему опасны, а уровень шума в наушниках на максимальной громкости составляет примерно 110–130 децибел. "К тому же, не стоит слушать музыку в наушниках более 2 часов подряд или более 2–3 часов в день – это огромная нагрузка для слуха", — говорится в сообщении.

Технологическая гонка производителей привела не только к усовершенствованию функций наушников, но и усложнила жизнь пользователям: в частности, анализ новых моделей рейтинга Роскачества показал, что зачастую владельцам одноименных смартфонов приходится скачивать приложение для управления наушниками.

Кроме того, иногда качество звука уступает системе шумоподавления, но при этом время автономной работы ограничено, еще один недостаток — дешевый пластик и неудобное крепление на голове. Цена – не всегда показатель качества, говорится в сообщении.