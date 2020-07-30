МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Европейский авиастроительный концерн Airbus в первом полугодии 2020 года получил чистый убыток в 1,919 миллиарда евро против прибыли в 1,197 миллиарда евро за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании.

Разводненный убыток на акцию составил 2,45 евро против прибыли прошлого года в 1,54 евро. Выручка компании за отчетный период сократилась на 39% — до 18,948 миллиарда евро.

Чистый убыток концерна во втором квартале составил 1,438 миллиарда евро против прибыли за второй квартал прошлого года в 1,157 миллиарда евро. В пересчете на акцию разводненный убыток составил 1,84 евро против прибыли в 1,49 евро годом ранее. Выручка при этом снизилась более чем в 2 раза, до 8,317 миллиарда евро.

Снижение выручки во втором квартале компания объясняет прежде всего снижение поставок самолетов. При этом Airbus отметила, что поставка 145 самолетов из-за пандемии коронавируса не была осуществлена.

Компания напоминает, что ее прогноз на полный 2020 год был отменен в марте, поскольку влияние COVID-19 на бизнес по-прежнему оценивается.

Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters. Число сотрудников по состоянию на 30 июня составляло 135 тысяч человек.